Окупанти захопили частину Старомайорського

Російські загарбники помітно просунулися вперед в частково окупованому селі Старомайорське Донецької області на Времівському (раніше Бердянському) напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначив втрачену територію, на якій закріпилися загарбники. Окрім цього, ми червоною стрілочкою умовно вказали на місце розширення сірої зони активних боїв в наш бік.

У підсумку агресор впевнено контролює понад 80% населеного пункту, Сили оборони – 2% на самій його півночі, решта перебуває у сірій зоні.

Цікаво, що пресцентр Генерального штабу Збройних сил України вже кілька днів поспіль не згадує Времівський напрямок, відносячи його до тих ділянок фронту, на яких ситуація не зазнала відчутних змін.