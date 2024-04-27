Окупанти захопили частину села Керамік на Донеччині

Російські окупанти майже захопили поруч розташовані села Новокалинове та Керамік на Авдіївському напрямку, прориваючись до сусідньої ділянки фронту в районі Очеретиного, де вони вже тиждень ведуть успішний для себе наступ.

Про це об 11:19 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

За підсумками минулої календарної доби в цілому це підтвердив і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Щоправда, на той момент за його даними більша частина вищеназваних населених пунктів ще контролювалася Силами оборони.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 26 та 27 квітня, на останньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Окрім того, ми позначили червоними стрілками місця зсуву сірої зони в наш бік.