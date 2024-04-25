Окупанти захопили цегляний завод у Красногорівці
Російські окупанти з п’ятої бригади захопили цегляний завод у містечку Красногорівка західніше Донецька. Про це повідомляють російсько-фашистські «воєнкори» (зокрема, Олександр Сладков), оприлюднивши відповідне відео.
На ролику з вікна розбитої будівлі хтось махає прапором загарбників. Сладков розповів, що це основний об’єкт, в якому зручно тримати оборону. До того ж центр населеного пункту.
Достовірність факту підтвердили український патріот з Донецька «Necro Mancer» і наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». Щоправда, останній дещо відкоригував Сладкова:
«Окупанти мають просування в населеному пункті Красногорівка. Оркам вдалося захопити частину території заводу ПРАТ «КРВЗ».
Також Сладков помиляється в географії Красногорівки – цегляний завод це справді майже центр забудови містечка. Однак це його південна частина, якщо дивитися на карти «Гугла».
#Красногоровка, кирпичный завод, рашисты в городе https://t.co/qEu0ilL3Ef #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/pcBjdI4z6D
— Necro Mancer (@666_mancer) April 25, 2024
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