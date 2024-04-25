Окупанти захопили цегляний завод у Красногорівці

Російські окупанти з п’ятої бригади захопили цегляний завод у містечку Красногорівка західніше Донецька. Про це повідомляють російсько-фашистські «воєнкори» (зокрема, Олександр Сладков), оприлюднивши відповідне відео.

На ролику з вікна розбитої будівлі хтось махає прапором загарбників. Сладков розповів, що це основний об’єкт, в якому зручно тримати оборону. До того ж центр населеного пункту.

Достовірність факту підтвердили український патріот з Донецька «Necro Mancer» і наш захисник, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». Щоправда, останній дещо відкоригував Сладкова:

«Окупанти мають просування в населеному пункті Красногорівка. Оркам вдалося захопити частину території заводу ПРАТ «КРВЗ».

Також Сладков помиляється в географії Красногорівки – цегляний завод це справді майже центр забудови містечка. Однак це його південна частина, якщо дивитися на карти «Гугла».