Окупанти з великими втратами просунулися у Нетайловому

Російські окупанти «нещодавно» незначно, але підтверджено просунулися вперед «поблизу» Авдіївки (тепер офіційно Покровський напрямок). Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дещо несподівано це опосередковано підтвердив і прояснив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман). У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 10:59 він написав наступне:

«В населеному пункті Нетайлове орки мають просування. Відомо що після ротації на ділянку зайшли більш оснащені та підготовлені терористи. Загалом ситуація на Авдіївському напрямку стабільна, ворог поступово закидає нас «мʼясом» і по 100-200 метрів просувається».