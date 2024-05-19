 

Окупанти з великими втратами просунулися у Нетайловому

  1. 19.05.2024
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Російські окупанти «нещодавно» незначно, але підтверджено просунулися вперед «поблизу» Авдіївки (тепер офіційно Покровський напрямок). Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Дещо несподівано це опосередковано підтвердив і прояснив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман). У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 10:59 він написав наступне:

«В населеному пункті Нетайлове орки мають просування. Відомо що після ротації на ділянку зайшли більш оснащені та підготовлені терористи. Загалом ситуація на Авдіївському напрямку стабільна, ворог поступово закидає нас «мʼясом» і по 100-200 метрів просувається».

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