 

Окупанти з псковської десантної дивізії РФ зазнали нових втрат

  1. 06.11.2022
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Шостого листопада в Україні на передових позиціях 76-ої десантно-штурмової дивізії збройних сил Росії високоточний снаряд американської реактивної системи залпового вогню HIMARS вбив «бойового попа» окупантів — протоієрея Михайла Володимировича Васильєва.

Про це пресслужба дивізії повідомила на свої сторінці «ВКонтакте». А ми помітили цю новину, завдяки блогеру і українському патріоту з Донецька «Necro Mancer».

Вказано, що шрапнельний снаряд розірвався в трьох метрах від батюшки. Можна припустити, що внаслідок вибуху постраждала й паства, адже навряд чи покійний перебував на самоті.

Михайло Васильєв в якості «батюшки» брав участь в Чеченській війні. Був настоятелем храму ВДВ в Сокольниках, а з 2017 року став настоятелем церкви Іллі Муромця в закритому військовому містечку Власиха Московської області.

76-а дивізія ВДВ РФ місцем постійної дислокації має Псков.

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