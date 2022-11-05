Окупанти втратили два ракетні комплекси
Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України в Херсонській області знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси («Панцир-1С» і «Тунгуска») російських окупантів. Про це підрозділ повідомив на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.
Ролик знято безпілотним літальним апаратом групи аеророзвідки «Luftwaffe» 129-ої бригади територіальної оборони ЗСУ, оператори якої, очевидно, знайшли цілі та скоригували по ним вогонь з невідомої нам зброї.
Оскільки на відео показані обидва прямих влучання з першого пострілу, можна припустити, що використовувалися високоточні західні снаряди типу «Excalibur». Принаймні, звичайній артилерії для такого результату знадобилися б сотні пострілів.
Тим часом, спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в ранковому зведені розповів, що минулої доби наша авіація влучила по семи позиціям засобів протиповітряної оборони та чотирьом місцям зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)