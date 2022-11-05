Окупанти втратили два ракетні комплекси

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  1. 05.11.2022
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Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади Збройних сил України в Херсонській області знищили два зенітних ракетно-гарматних комплекси («Панцир-1С» і «Тунгуска») російських окупантів. Про це підрозділ повідомив на власній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео.

Ролик знято безпілотним літальним апаратом групи аеророзвідки «Luftwaffe» 129-ої бригади територіальної оборони ЗСУ, оператори якої, очевидно, знайшли цілі та скоригували по ним вогонь з невідомої нам зброї.

Оскільки на відео показані обидва прямих влучання з першого пострілу, можна припустити, що використовувалися високоточні західні снаряди типу «Excalibur». Принаймні, звичайній артилерії для такого результату знадобилися б сотні пострілів.

Тим часом, спікер Генерального штабу ЗСУ Олександр Штупун в ранковому зведені розповів, що минулої доби наша авіація влучила по семи позиціям засобів протиповітряної оборони та чотирьом місцям зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів.

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