Окупанти використовують у Часовому Яру отруйні речовини – бійці ЗСУ воюють у протигазах

Російські загарбники активно використовують бойові отруйні речовини проти бійців Сил оборони, які захищають містечко Часів Яр (західніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку.

Про це сьогодні у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Пацани всі без виключення беруть протигази та не шкодують місця в рюкзаках на запасні фільтри, бо таких випадків там зараз ну дуже багато».

Тим часом пресцентр Генерального штабу ЗСУ в оперативній інформації станом на 17:00 поточної доби про ситуацію на даній ділянці фронту повідомив наступне:

«На Краматорському напрямку загальна кількість бойових зіткнень на цей час складає шість. Українські воїни продовжують відбивати три ворожі штурми у районах населених пунктів Андріївка та Новий (насправді це мікрорайон Часового Яру). Ситуація контрольована».