 

Окупанти ведуть наступ на Сіверськ з двох сторін

  1. 10.05.2024
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Не будучи здатними захопити село Білогорівка і Серебрянське лісництво на шляху до міста Сіверськ Донецької області, російські окупанти намагаються паралельно прорватися до нього з протилежного напрямку.

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Орки зрозуміли, що просування через Білогорівку — марна справа: хоч нашим пацанам і оверважко, проте у орків з втратами взагалі завал — гори трупів. Через це вони намагаються просуватися в напрямку села Виїмка… Інколи штурмують з бронею, інколи суто «мʼясо». Поки без успіхів».

В принципі, про те саме розповів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState»:

«Кацапи намагаються прорватися до міста Сіверськ, щоб зрізати Сіверський виступ… Основною силою противника є піхота, якою вони буквально закидають позиції українських військових. Бої в цьому районі дуже динамічні, позиції переходять з рук в руки…».

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