 

Окупанти ведуть на Покровському напрямку переважно піхотні штурми

  1. 18.06.2024
  2. Рубрика:

За перші 22 години сімнадцятого червня на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку російські окупанти здійснили 42 атаки (по всьому фронту (а це вісім напрямків) за цей самий час 119).

Станом на 22:00 бійці Сил оборони відбили 32 з них; бої тривали в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола.

Про це в звіті, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Також він озвучив попередні ворожі втрати за вказаний час на цій ділянці фронту: «Майже триста (три роти) окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобіля та три ворожі гармати».

Останніми днями звертає на себе увагу зменшення втрат агресора у бронетехніці –  противник проводить зараз переважно піхотні штурми.

На жаль, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував просування загарбників на Покровському напрямку сімнадцятого червня.

Втрачені за вчора території, на яких за вчора встигли закріпитися інтервенти, на своїй актуальній мапі він забарвив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Порошенко поздравил Украину с Новым годом: видео

01.01.2017 - 00:34
Президент Украины Петр Порошенко поздравил страну с Новым 2017 годом. Он отметил, что Украина выходит из шокового экономического положения и выразил уверенность, что следующий год будет годом роста и улучшения ...
читать

Активисты Нацкорпуса выдвинули жесткие претензии «Шахтеру»: видео

28.11.2017
Представители фанатских группировок Kharkiv City ...
читать

Леди Гага официально представила клип к песне Perfect Illusion

21.09.2016
Одна из топовых певиц в ...
читать

Перевернулась фура с водкой, — у жителей окрестных сел праздник

24.10.2015
В Саратовской области водитель грузового ...
читать