Окупанти ведуть на Покровському напрямку переважно піхотні штурми

За перші 22 години сімнадцятого червня на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку російські окупанти здійснили 42 атаки (по всьому фронту (а це вісім напрямків) за цей самий час 119).

Станом на 22:00 бійці Сил оборони відбили 32 з них; бої тривали в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола.

Про це в звіті, розміщеному на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Також він озвучив попередні ворожі втрати за вказаний час на цій ділянці фронту: «Майже триста (три роти) окупантів вбитими та пораненими. Знищено одну бойову броньовану машину, чотири автомобіля та три ворожі гармати».

Останніми днями звертає на себе увагу зменшення втрат агресора у бронетехніці – противник проводить зараз переважно піхотні штурми.

На жаль, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував просування загарбників на Покровському напрямку сімнадцятого червня.

Втрачені за вчора території, на яких за вчора встигли закріпитися інтервенти, на своїй актуальній мапі він забарвив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром.