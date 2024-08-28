Окупанти спробували оточити Вугледар

Успіху не досягли, але мають певне просування

Дві попередні календарні доби різні джерела повідомляли про масований наступ російських окупантів на Вугледарському напрямку з залученням великої кількості бронетехніки та піхоти.

І ось авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» минулої ночі у своєму Телеграм-каналі це підтвердив і підбив попередні підсумки:

«Кацапи намагаються з флангів атакувати Вугледар. Останні дні противник активізувався на двох ділянках — західніше Павлівки та біля Водяного. Ціль даної акції зрозуміла — обійти Вугледар і взяти його в кільце, бо кількість невдалих спроб ворога штурмувати у фронт вимірюється вже сотнями разів. Кацапи цілі не досягнули, але мають частковий успіх. Лінія бойового зіткнення в тому районі уточнюється».

Тим не менш на своїй актуальній карті за минулу добу «DeepState» зробив конкретні зміни. Дивись для порівняння її скриншоти за 26 та 27 серпня.

Біля Водяного (на північний схід від Вугледару) загарбники захопили значну ділянку (позначена червоно-коричневою штриховкою і пунктиром) і закріпилися на ній. При цьому сіра зона активних боїв зробила виступ до Водяного.

Західніше Вугледара в сіру зону перейшла велика територія на південному березі річки Кашлагач.