Окупанти швидко просуваються на Авдіївському напрямку

Стрімко погіршується ситуація на Авдіївському напрямку в районі Очеретиного – російські окупанти просунулися в цьому селі і прорвалися у сусідню Новобахмутівку, зайнявши велику прилеглу територію.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками 22 квітня та актуальну сьогоднішню.

Червоно-коричневими штриховкою та пунктиром він позначив втрачені менше ніж за пів доби ділянки, на яких вже закріпилися загарбники. Окрім того, суттєво в наш бік зсунулася сіра зона, що ми умовно позначили червоними стрілками.

О 13:06 наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», написав: «Окупанти мають просування на околицях населеного пункту Новобахмутівка».

За даними мапи «DeepState», інтервенти впевнено контролюють більшу частину Новобахмутівки, решта перебуває в сірій зоні, яка підійшла до сусіднього Соловйового.

Ще вранці ми писали, що ворожа «кишка» в Очеретиному «напрошується» на перерізання та оточення, однак вже зараз це абсолютно не актуально – потрібно якось рятувати фронт…