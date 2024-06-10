 

Окупанти штурмують позиції ЗСУ з використанням отруйних речовин

  1. 10.06.2024
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За перші п’ятнадцять годин десятого червня на Лиманському (Кремінському) напрямку російські окупанти сім разів атакували позиції Сил оборони в районах Торського, Тернів, Греківки та Невського.

Повідомивши про це в останньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме закінчилися ці ворожі штурми:

«В районі Серебрянського лісу триває бій. Там ворог завдав удару шістьма керованими авіаційними бомбами».  

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» розповів, що агресор використовує на цій ділянці фронту хімічну зброю:

«В напрямку Кремінної орки збільшили застосовування отруйних газів. Штурм починається з висування малої групи, попереду неї 2-3 «Мавіка» з отруйними скидами, після яких починається просування. Розрахунок на те, що в таких умовах нашим бійцям буде вкрай складно організувати оборону позицій. Суттєвого успіху, зі зрозумілих причин, орки не мають, хоча незручностей нашим бійцям приносять вдосталь».

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