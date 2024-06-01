 

Окупанти розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Роботиного

  1. 01.06.2024
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За останні два тижні в районі частково окупованого села Роботине Запорізької області (Оріхівський, а раніше Мелітопольський напрямок) зафіксовано два випадки розстрілу російським окупантами бійців Сил оборони, які здалися в полон.

Про це без подробиць і точної кількості загиблих у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» о 17:16 повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Зройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Заодно він охарактеризував загальну ситуацію на цій ділянці фронту:

«Після наступу на Вовчанськ вони змогли продавити нашу оборону в Роботиному… Зараз село не закріплене ніким, бо в цьому немає сенсу. А поодинокі орки іноді бігають і розлітаються на шматки від FPV-дронів-камікадзе… Наразі жодних просувань за селом ворог не має».

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