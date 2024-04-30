 

Окупанти просунулися з Очеретиного до траси Покровськ – Костянтинівка

  1. 30.04.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти знову відчутно просунулися в районі практично окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже встигли закріпитися загарбники.

У свою чергу, Телеграм-канал «Донбас Оперативний», коментуючи ці події, нагадав, що ворог успішно просувається до важливої транспортної магістралі:

«Згідно останнього оновлення мапи від DeepState, оркам до траси Покровськ-Костянтинівка залишилося близько десяти кілометрів. За останню добу кацап просунувся на один км у напрямку траси».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Активистка Femen Алиса Виноградова оголила грудь на Венском балу, видео

09.02.2018 - 11:22
Известная по серии выходок в Киеве, Виннице и Ватикане активистка движения Femen Алиса Виноградова решила удивить бомонд в столице Австрии. По случаю проведения Венского бала и визита на светский раут ...
читать

Экскаваторщик виртуоз

08.11.2015
Дело мастера боится. И не ...
читать

Появилось видео Саакашвили в наручниках

01.10.2021
Мы уже сообщали о том, ...
читать

Наряды с Каннского кинофестиваля, которые поразили зрителей: фото, видео

03.06.2017
В прошедшие выходные закончился 70-й ...
читать