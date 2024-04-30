Окупанти просунулися з Очеретиного до траси Покровськ – Костянтинівка

Російські окупанти знову відчутно просунулися в районі практично окупованого селища Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти за підсумками минулої доби, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже встигли закріпитися загарбники.

У свою чергу, Телеграм-канал «Донбас Оперативний», коментуючи ці події, нагадав, що ворог успішно просувається до важливої транспортної магістралі:

«Згідно останнього оновлення мапи від DeepState, оркам до траси Покровськ-Костянтинівка залишилося близько десяти кілометрів. За останню добу кацап просунувся на один км у напрямку траси».