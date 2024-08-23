 

Окупанти просунулися вперед в районі Роботиного, – ISW

  1. 23.08.2024
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Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед на північний схід від частково окупованого села Роботине Запорізької області (Оріхівський напрямок).

Про це у своєму передостанньому щоденному зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» фактично це підтвердив на своїй актуальній карті за підсумками минулої доби.

Дивись для порівняння скриншоти його карт цієї ділянки фронту за 21 та 22 серпня. На останньому ми червоною стрілочкою вказали місце зсуву сірої зони активних боїв в наш бік – як раз на північно-східний схід від Роботиного.

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