 

Окупанти просунулися вперед у Новокалиновому

  1. 27.04.2024
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На Авдіївському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин 26-го квітня бійці Сил оборони відбили 23 атаки російських окупантів в районах Архангельського, Кераміка, Очеретиного, Семенівки, Уманського і Калинового, здійснених за підтримки авіації.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував просування загарбників на цій ділянці фронту в районі села Новокалинове.

Дивись скриншот його карти, на якому він червоно-коричневою штриховкою забарвив втрачену територію, на якій вже встигли закріпитися інтервенти.

Окрім того, ми червоною стрілочкою показали розширення сірої зони в наш бік. Наразі ворог впевнено контролює не більше чверті населеного пункту, Сили оборони – трохи більше половини, решта перебуває у сірій зоні.

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