 

Окупанти просунулися вперед під Торецьком, – «DeepState»

  1. 27.08.2024
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Російські окупанти помітно просунулися вперед в районі Торецька, східна околиця якого лише нещодавно окупована ворогом. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншоти його актуальних карт за підсумками 25 і 26 серпня, на яких він позначив втрачені території, на яких за добу встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілками умовно вказали місця відчутного зміщення в наш бік сірої зони активних боїв.

Якщо позавчора ворог захопив значну частину Залізного, то вчора – Північного. Обидва селища безпосередньо межують з Торецьком.

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