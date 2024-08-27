Окупанти просунулися вперед під Торецьком, – «DeepState»

Російські окупанти помітно просунулися вперед в районі Торецька, східна околиця якого лише нещодавно окупована ворогом. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншоти його актуальних карт за підсумками 25 і 26 серпня, на яких він позначив втрачені території, на яких за добу встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілками умовно вказали місця відчутного зміщення в наш бік сірої зони активних боїв.

Якщо позавчора ворог захопив значну частину Залізного, то вчора – Північного. Обидва селища безпосередньо межують з Торецьком.