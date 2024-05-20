Окупанти просунулися вперед на Сватівському напрямку

Загарбники вже кілька діб поспіль повільно, але щодня просуваються вперед в районі нещодавно окупованого села Кислівка та сусіднього нескореного Берестового на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Зокрема, Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій у Луганській області та в сусідніх районах Донеччини і Харківщини, сьогодні повідомив:

«На північ від Кислівки противник продовжує тиснути вздовж залізниці в західному напрямку — ситуація без істотних змін. На північ від Берестового російські війська просунулися вздовж лісосмуги на глибину до 750 метрів і продовжують тиснути у східному напрямку. У самому Берестовому тривають бої».

Ці зміни зафіксував на своїй мапі авторитетний вітчизняний укладач фронтових карт і військовий експерт «DeepState», позначивши втрачені за вчора території, на яких вже закріпилися загарбники, червоно-коричневою штриховкою.

Окрім того, «DeepState» констатував зсунення сірої зони в наш бік північніше сусідніх окупованих сіл Новоселівське і Коломийчиха, що ми умовно позначили червоними стрілочками.