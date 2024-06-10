 

Окупанти просунулися вперед на Покровському напрямку, – ISW

  1. 10.06.2024
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Російські загарбники «нещодавно» підтверджено просунулися вперед «поблизу» окупованої Авдіївки, яка взагалі-то перебуває вже у ворожому тилу на Покровському напрямку.

Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» констатував захоплення інтервентами нових території північніше нещодавно окупованого ворогом села Уманське на цій ділянці фронту.

Дивсь скриншот його карти за підсумками дев’ятого червня, на якому він червоно-коричневою штриховкою і пунктиром забарвив втрачену територію, на якій встигли закріпитися загарбники.

Зауважимо, що раніше ця ділянка була сірою зоною, яка в цілому не змістилася в наш бік.

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