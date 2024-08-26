 

Окупанти просунулися вперед на Покровському напрямку, – «DeepState»

  1. 26.08.2024
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Російські окупанти просуваються вперед з південного фасу Покровського (раніше Авдіївського) напрямку на північний Курахівського (Мар’їнського), сподіваючись зайти в тил угрупуванню Збройних сил України в районі нескорених Карлівки і Невельського.

Про це на своїх картах вказав авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 25 серпня.

На ньому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору забарвив втрачені ділянки, на яких загарбники змогли закріпитися за вчора. Окрім того, ми червоними стрілками вказали зміщення в наш бік сірої зони активних боїв, у тому числі до ключового в нашій обороні села Калинове.

А вже о 10:11 телеграм-канал «Донбас Оперативний» з посиланням на наших захисників повідомив, що інтервенти таки прорвалися в Калинове.

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