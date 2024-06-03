Окупанти просунулися вперед на околиці Часового Яру

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  1. 03.06.2024
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Російські загарбники захопили нові території у східній частині нескореного містечка Часів Яр (мікрорайон Канал), розташованого раніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок)

Про це сьогодні заявив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «На околицях населеного пункту Часів Яр важкі бої. Окупанти мають просування».

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні за шістнадцять годин третього червня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив:

«На Краматорському напрямку наразі тривають чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одну атаку успішно відбито».

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