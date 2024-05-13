 

Окупанти просунулися вперед на Авдіївському напрямку

  1. 13.05.2024
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Російські окупанти відчутно просунулися вперед на центральній ділянці лінії фронту на Авдіївському напрямку (район сіл Уманське і Новопокровське). Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його сьогоднішньої і вчорашньої карти відповідно за дванадцяте й одинадцяте травня. На актуальній він червоно-коричневою штриховкою позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Ми ж, у свою чергу, червоними стрілками умовно вказали місця розширення сірої зони в наш бік.

Ті самі події о 8:11 описав новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»:

«Ворог просунувся вздовж лісосмуги на схід від (вільного) Новопокровського на ділянці шириною до 650 метрів. Продовжуються активні бойові дії.

На захід від (окупованих) Семенівки та Орлівки противник просунувся на ділянці шириною до 3,5 км та на глибину до 1,1 км у напрямку Уманського».

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