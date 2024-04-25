Окупанти просунулися в районі Урожайного

Російські окупанти просунулися у південній частині звільненого минулого року селища Урожайне Донецької області (тоді це Бердянський, а тепер Новопавлівський напрямок).

Принаймні, про це о 17:50 повідомив блогер і наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», оприлюднивши не зовсім зрозуміле нам відео, відзняте безпілотним літальним апаратом.

На ньому видно вибухи, але не в населеному пункті, а в полі і лісосмугах. Це дає нам підстави припустити, що просування ворога мало місце все-таки «в районі Урожайного», а не в самому населеному пункті.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за перші вісімнадцять годин 25 квітня Урожайне також згадав – ворог завдав по його району авіаційний удар.