Окупанти просунулися в районі траси «Костянтинівка – Вугледар»

На Курахівському (раніше Авдіївському) напрямку російські окупанти відчутно просунулися вперед в районі траси «Костянтинівка – Вугледар», у тому числі в самому селі Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState». Дивись скриншот його карти на якому червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначено втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники.

Окрім того, на кількох локаціях значно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, місця чого ми умовно вказали червоними стрілками.

При цьому «DeepState» заперечує повну окупацію Костянтинівки, але в коментарі прогнозує, що незабаром населений пункт буде остаточно втрачений:

«В селі ще є наша десантура, хоча ворог тисне дуже сильно. З’явилося відео, як кацапи принесли прапор на західні околиці. Дана акція закінчилася для них не дуже приємно, але медійний ефект великий вийшов. Хоча такими темпами село утримати довго буде нереально, на жаль».