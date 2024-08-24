Окупанти просунулися в районі Торецька, – ISW

Російські загарбники нещодавно підтверджено просунулися вперед в районі частково окупованого Торецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресслужба Генерального штабу в оперативній інформації станом на восьму годину 24 серпня, розміщеній на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомила наступне:

«За підтримки штурмової авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк».