Окупанти просунулися в районі Торецька, – ISW

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  1. 24.08.2024
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Російські загарбники нещодавно підтверджено просунулися вперед в районі частково окупованого Торецька. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, пресслужба Генерального штабу в оперативній інформації станом на восьму годину 24 серпня, розміщеній на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомила наступне:

«За підтримки штурмової авіації ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк».

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