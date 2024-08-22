Окупанти просунулися в районі Торецька

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  1. 22.08.2024
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Російські загарбники захопили значну територію в районі принаймні частково окупованих селищ Північне та Дружба на схід від Торецька Донецької області.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти, на якому штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору позначена втрачена ділянка, на якій закріпилися загарбники.

Окрім того, пропорційно помітно змістилася в наш бік сіра зона активних боїв. Однак безпосередньо в самому Торецьку лінія фронту змін не зазнала.

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