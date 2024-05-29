 

Окупанти просунулися в районі Старомайорського, – «DeepState»

  1. 29.05.2024
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Російські окупанти здійснили підтверджені просування на ділянці фронту в районі адміністративного кордону  між Донецькою та Запорізькою областями. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію в Україні без подробиць повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Деталі навів авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» — загарбники захопили значні території в селі Старомайорське Донецької області і поруч з ним.

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 28-го травня, на якому він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачену ділянку, на якій вже встигли закріпитися загарбники.

Ми ж, крім того, червоними стрілочками вказали місця зсуву сірої зони в наш бік. Наразі Збройні сили України впевнено контролюють не більше 10% населеного пункту, який був звільнений влітку 2023 року.

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