Окупанти просунулися в районі Старомайорського

Російські загарбники просунулися вперед в районі частково окупованого села Старомайорське Донецької області (Времівський або раніше Бердянський напрямок), у тому числі в самому населеному пункті.

Про це під час актуалізації своєї карти за підсумками десятого червня повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, де вже встигли закріпитися загарбники. Окрім того, додатково в наш бік змістилася сіра зона, місця чого ми умовно позначили червоними стрілочками.

Тим часом рашистські «воєнкори» заявили про повну окупацію Старомайрського, оприлюднивши відео зі своїми прапорами в селі. Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

За даними «DeepState» ворог впевнено контролює 80% населеного пункту. Збройні сили України – не більше 5%. Решта перебуває в сірій зоні активних боїв.