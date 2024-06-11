 

Окупанти просунулися в районі Старомайорського

  1. 11.06.2024
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Російські загарбники просунулися вперед в районі частково окупованого села Старомайорське Донецької області (Времівський або раніше Бердянський напрямок), у тому числі в самому населеному пункті.

Про це під час актуалізації своєї карти за підсумками десятого червня повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його карти, на якій він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, де вже встигли закріпитися загарбники. Окрім того, додатково в наш бік змістилася сіра зона, місця чого ми умовно позначили червоними стрілочками.

Тим часом рашистські «воєнкори» заявили про повну окупацію Старомайрського, оприлюднивши відео зі своїми прапорами в селі. Про це повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

За даними «DeepState» ворог впевнено контролює 80% населеного пункту. Збройні сили України – не більше 5%. Решта перебуває в сірій зоні активних боїв. 

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