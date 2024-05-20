Окупанти просунулися в районі Очеретиного на Авдіївському напрямку

Російські загарбники помітно просунулися вперед в районі нещодавно окупованого селища Очеретине на Покровському (раніше офіційно Авдіївському) напрямку.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його карти за підсумками дев’ятнадцятого травня.

На ньому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив дві втрачені ділянки, на яких за добу вже встигли закріпитися загарбники. Перша знаходиться між окупованими Бердичами і Новопрокровським. Друга – північніше і східніше окупованих Новокалинового і Кераміка.

Окрім того, ми червоними стрілочками умовно вказали місця розширення сірої зони в наш бік.