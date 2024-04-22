Окупанти просунулися в районі міста Часів Яр

Російські загарбники просунулися в районі прифронтового містечка Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута). Про це сьогодні повідомляють наші захисники, які воюють на цій ділянці фронту і ведуть свої Телеграм-канали.

Так, «Бахмутський Демон» о 8:54 написав: «Бої ведемо майже в Часіку вже». Цікаво, що раніше він категорично заперечував прориви ворога в місто, які за даними, наприклад, авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» мали місце (дивись його актуальну карту).

У свою чергу, «ШО НА ФРОНТІ?» о 8:47 зазначив: «Околиці населеного пункту Часів Яр — пекло. Це буде найважчий тиждень».

Зазначимо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер фашистської РФ Путін дав завдання захопити Часів Яр до 9 травня, але наші захисники прикладуть зусилля, щоб цього не сталося.