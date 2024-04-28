Окупанти просунулися в районі Котлярівки і Кислівки

Російські окупанти просунулися вперед на північно-східній околиці села Котлярівка та у східній частині сусідньої Кислівки на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Про це повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Кацап просунувся вздовж вулиць Молодіжна, Марченка та Зелена на ділянці завширшки до 1,1 кілометра та на глибину до 200 метрів».

На оприлюдненій ним мапі захоплена ворогом територія забарвлена червоно-коричневим кольором.

Підтверджує успіх загарбників на цій ділянці фронту і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Щоправда, на його актуальній карті просування інтервентів має менші масштаби.

Повільний наступ окупантів в цьому районі триває вже три доби. Вчора «DeepState» вказував, що він має мінімальний успіх лише тому, що з нашого боку на передовій стояв підрозділ територіальної оборони без важкого озброєння…