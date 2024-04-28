 

Окупанти просунулися в районі Котлярівки і Кислівки

  1. 28.04.2024
  2. Рубрика:

Російські окупанти просунулися вперед на північно-східній околиці села Котлярівка та у східній частині сусідньої Кислівки на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Про це повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Кацап просунувся вздовж вулиць Молодіжна, Марченка та Зелена на ділянці завширшки до 1,1 кілометра та на глибину до 200 метрів».

На оприлюдненій ним мапі захоплена ворогом територія забарвлена червоно-коричневим кольором.

Підтверджує успіх загарбників на цій ділянці фронту і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Щоправда, на його актуальній карті просування інтервентів має менші масштаби.

Повільний наступ окупантів в цьому районі триває вже три доби. Вчора «DeepState» вказував, що він має мінімальний успіх лише тому, що з нашого боку на передовій стояв підрозділ територіальної оборони без важкого озброєння…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Израиль показал видео испытаний «дрона-убийцы» российских С-300 и С-400

21.02.2019 - 13:25
Израиль совершенствует свое вооружение с учетом того, что Россия снабдила врагов государства ракетными системами ПВО. Нынче концерн IAI (Israel Aerospace Industries) в ходе выставки Aero India в презентовал 45-килограммовый дрон-камикадзе Mini Harpy. ...
читать

В Японии после запуска рухнула ракета: опубликовано видео

30.06.2018
Неудачей завершился запуск ракеты в ...
читать

Мощным ударом уничтожена передовая позиция террористов, видео

22.02.2018
Наши военные на передовой ежедневно ...
читать

Появилось полное видео задержания Саакашвили

13.02.2018
На странице в Фейсбук Михаила ...
читать