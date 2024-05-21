Окупанти просунулися в районі Часового Яру, – DeepState

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  1. 21.05.2024
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Російські окупанти нещодавно здійснили підтверджене просування поблизу містечка Часів Яр на Краматорському напрямку. Про це без конкретики в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

У свою чергу, це опосередковано підтвердив вітчизняний авторитетний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState», але з певним уточненням – ворог захопив частину сусіднього села Іванівське.

Дивись скриншот його карти за підсумками двадцятого травня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій вже закріпилися загарбники.

Успіх ворога важко назвати суттєвим, адже раніше ця оточена інтервентами з трьох сторін ділянка перебувала у сірій зоні. Шансів на її утримання практично не було, головне, щоб наші захисники не потрапили там в оточення.

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