Окупанти просунулися в районі Білогорівки на Луганщині

Російські окупанти просунулися вперед в селі Білогорівка Луганської області (Сіверський напрямок): «Ми втратили декілька взводних опорних пунктів, орки просунулись до підніжжя мілового (крейдяного) карʼєру».

Про це у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» минулої ночі повідомив не схильний до нагнітання панічних настроїв блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс: «Ситуація важка».

А вже вранці Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій також на Лиманському (Кремінському) і Куп’янському (Сватівському) напрямках, написав:

«Противник продовжує штурмові дії в районі Білогорівки та, попередньо, має частковий успіх».