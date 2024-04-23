Окупанти просунулися в Очеретиному, ризикуючи потрапити в оточення

Російські окупанти продовжують просування в районі села Очеретине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти станом на середину 22 квітня і на початок поточної доби. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких вже закріпилися загарбники.

Окрім того, ми червоними стрілочками показали різке розширення сірої зони в наш бік. Фактично Сили оборони впевнено контролюють приблизно чверть населеного пункту, третину – інтервенти, решта перебуває в сірій зоні.

У свою чергу, приділив увагу проблемі Очеретиного у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«…Перспектива подальшого просування противника на цій ділянці є максимально поганою для нас… Противник концентрує там великі зусилля… Ширина ворожого карману – півтора кілометра. По ідеї там не має бути нормального підвозу ні боєприпасів, ні людей, проте просування противника продовжується по цій тоненькій кишці, можливо час вже її перерубати, поки це не призвело до фатальних наслідків?».

Фактично мова про оточення інтервентів в Очеретиному. Але для цього потрібні ресурси… Судячи з усього, загарбники намагаються просунутися по максимуму, доки ЗСУ не отримали потужну допомогу від Сполучених Штатів Америки.