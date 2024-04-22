Окупанти просунулися в Очеретиному, – «DeepState»

Російські окупанти підтверджено просунулися вперед на Авдіївському напрямку. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на цій ділянці фронту констатував захоплення загарбниками частини села Очеретине.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 20 та 21 квітня. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив територію, на якій вже закріпилися інтервенти, в самому населеному пункті та південніше нього.

Ми ж червоними стрілочками позначили місця розширення сірої зони в наш бік у самому селі.