Окупанти просунулися в Очеретиному, – «DeepState»

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  1. 22.04.2024
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Російські окупанти підтверджено просунулися вперед на Авдіївському напрямку. Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на цій ділянці фронту констатував захоплення загарбниками частини села Очеретине.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за 20 та 21 квітня. На останньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив територію, на якій вже закріпилися інтервенти, в самому населеному пункті та південніше нього.

Ми ж червоними стрілочками позначили місця розширення сірої зони в наш бік у самому селі.

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