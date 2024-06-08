 

Окупанти просунулися в Часовому Ярі, – «DeepState»

  1. 08.06.2024
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Російські загарбники просунулися вперед в мікрорайоні Канал нескореного містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше окупованого Бахмута (тепер це офіційно Краматорський напрямок).

Про це вчора пізно ввечері з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Ворог мав успіх в північній частині мікрорайону, просунувся в дачах та біля гаражів».

Згодом це під час актуалізації своєї карти підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот, на якому він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

При цьому сіра зона активних боїв незначно змістилася в наш бік, місця чого ми умовно вказали червоними стрілочками.

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