Окупанти просунулися в Часовому Ярі, – «DeepState»

Російські загарбники просунулися вперед в мікрорайоні Канал нескореного містечка Часів Яр, розташованого західніше раніше окупованого Бахмута (тепер це офіційно Краматорський напрямок).

Про це вчора пізно ввечері з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний»: «Ворог мав успіх в північній частині мікрорайону, просунувся в дачах та біля гаражів».

Згодом це під час актуалізації своєї карти підтвердив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот, на якому він позначив червоно-коричневими штриховкою і пунктиром втрачені ділянки, на яких за вчора встигли закріпитися загарбники.

При цьому сіра зона активних боїв незначно змістилася в наш бік, місця чого ми умовно вказали червоними стрілочками.