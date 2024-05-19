 

Окупанти просунулися у Вовчанську на нові позиції

  1. 19.05.2024
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Російські окупанти просунулися вперед в прикордонному містечку Вовчанськ Харківської області на глибину до 850 метрів. Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників о 8:10 повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний».

На оприлюдненій ним мапі втрачена територія, на якій вже встигли закріпитися загарбники, забарвлена червоним кольором. Досі це, очевидно, була сіра зона.

850 метрів для Вовчанська – це багато, однак поки що це вузький виступ. Є надія на те, що Збройні сили України його зріжуть.

Також «Донбас Оперативний» повідомив, що тривають бої в районі села Стариця, і що інтервенти продовжують використовувати розбомблену нашою авіацією лікарню Вовчанська в якості своєї перевалочної бази.

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