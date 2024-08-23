 

Окупанти просунулися у Торецьку і закріпилися в багатоповерхівках

  1. 23.08.2024
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Російські окупанти прорвалися в Торецьк і закріпилися в адміністративних межах міста. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карт за 21 та 22 серпня. На останній він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену територію, на якій за вчора закріпилися загарбники. При цьому помітно в наш бік змістилася і сіра зона активних боїв.

Як бачимо, якщо позавчора в Торецьк заходила лише сіра зона, а твердо контрольована загарбниками ділянка якраз доходила до адміністративної межі міста, то тепер вона значно вклинилася вглиб населеного пункту.

Наш захисник, який воює в районі Часового Яру і веде Телеграм-канал  «ШО НА ФРОНТІ?», минулої ночі повідомив: «Орки мають просування в Торецьку. Окупантам вдалося закріпитися в багатоповерхівках. Намагаємося вибити всіма можливими засобами ураження».

І вже сьогодні в обід: «Орки мають просування в Торецьку». Тобто, інтервенти просунулися ще далі.

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