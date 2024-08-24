Окупанти просунулися у місті Новогродівка

За перші шістнадцять годин 24 серпня російські окупанти здійснили 39 штурмів позицій Сил оборони в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Калинового, Новогродівки та Птичого.

Про це у відповідному зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України:

«Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 31 атаку, вісім боїв досі продовжуються».

Тим часом новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний» о сімнадцятій годині повідомив про складну ситуацію в Новогродівці: «Місто знаходиться в напівоточенні. Станом на зараз контроль над містом приблизно 35% за росіянами, 65% за ЗСУ. Тривають жорстокі бої в центрі міста».

А о 18:27 — взагалі на поки що вільній частині Донеччини: «Поліція посилено евакуює людей у Покровську, Мирнограді, Селидовому: працюють 17 евакуаційних груп…».