 

Окупанти просунулися у місті Часів Яр

  1. 12.06.2024
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На Краматорському напрямку російські окупанти з великими втратами прорвалися у східну частину містечка Часів Яр (мікрорайон Канал) та, вірогідно, остаточно окупували сусіднє села Іванівське (між Часовим Яром і Бахмутом).

Повідомивши сьогодні про це з посиланням на власну розвідку, Міністерство оборони Великобританії, констатувало запеклі вуличні бої в Часовому Ярі, але заявило, що загарбники не змогли форсувати канал «Сіверський Донець – Донбас», який є основною лінією оборони Збройних сил України в цьому районі.

В принципі, про ці зміни на фронті ще вчора повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Однак речники оперативно-стратегічного угрупування Хортиця заперечили факт окупації Іванівського.

Хоча за даними «DeepState», ворог до вчора впевнено контролював мінімум 80% території населеного пункту. А решта перебувала в сірій зоні, оточеній з трьох сторін загарбники – шансів на утримання не дуже багато.

Тим часом наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 16:37 написав: «В населеному пункті Часів Яр, окупанти мають просування».

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