Окупанти просунулися у Красногорівці, – «DeepState»

Російські окупанти помітно просунулися в нескореному містечку Красногорівка, розташованому західніше окупованого з 2014 року Донецька. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками 22 травня, на якому він штриховкою та пунктиром червоно-коричневого кольору позначив територію, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Ми ж, окрім того, умовно позначили червоною стрілочкою зсув сірої зони в наш бік.

Цілком можливо, що саме цей успіх інтервентів мали на увазі експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), які в сьогоднішньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомили про незначне просування агресора поблизу Донецька.