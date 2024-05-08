 

Окупанти просунулися у Красногорівці, – DeepState

  1. 08.05.2024
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Російські загарбники просунулися вперед на північному сході частково окупованого, але нескореного містечка Красногорівка західніше Донецька. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState».

Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками сьомого травня, на якому він червоно-коричневими штриховкою та пунктиром позначив втрачену територію, на якій закріпилися інтервенти. Ми ж, у свою чергу, червоними стрілочками вказали на розширення сірої зони в наш бік в межах населеного пункту.

Телеграм-канал «Донбас Оперативний» це підтвердив і прокоментував:

«Йдуть важкі бої за Красногорівський вогнетривкий завод та північно-східну частину міста, де противник просунувся вздовж вулиць Першого травня та Чайковського на глибину до 700 метрів.

Ворог вже зміг вклинитися на зручні для нього позиції… Невідомо, що станеться раніше — або ворог зможе прорвати нашу оборону в Красногорівці, або дійдуть касетні 155-міліметрові снаряди, та окупант швидко втратить залишки потенціалу для атак».

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