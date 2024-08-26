 

Окупанти просунулися у Костянтинівці і перерізали трасу на Вугледар

  1. 26.08.2024
  2. Рубрика:

На Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку російські загарбники просунулися вперед в частково окупованому, але нескореному селі Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Окрім того, ворог захопив значну територію південніше населеного пункту, перекривши виїзд з Костянтинівки до траси на Вугледар. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 25-го серпня. На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену ділянку, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, суттєво змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, як у Костянтинівці, так і в районі траси «Костянтинівка – Вугледар», місця чого ми вказали червоними стрілочками.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

Как избавиться от тараканов и других насекомых в доме

15.11.2015 - 16:11
Живучесть тараканов несомненна. Но с ними всё же можно бороться. На представленом ниже видео рассказывается, как одолеть муравьев и тараканов, которые обосновались в квартире. ...
читать

Появилось видео задержания Саакашвили

12.02.2018
По информации Давида Сакварелидзе, сегодня ...
читать

Эпичное видео матча Лиги чемпионов о том, как «Барселоне» не забили гол

09.11.2017
В женской Лиге чемпионов испанская ...
читать

Появилось видео сильного пожара в Лукьяновском СИЗО

07.05.2017
Произошел пожар в помещении Лукьяновского ...
читать