Окупанти просунулися у Костянтинівці і перерізали трасу на Вугледар

На Курахівському (раніше Мар’їнському) напрямку російські загарбники просунулися вперед в частково окупованому, але нескореному селі Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Окрім того, ворог захопив значну територію південніше населеного пункту, перекривши виїзд з Костянтинівки до траси на Вугледар. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись скриншот його актуальної карти за підсумками 25-го серпня. На ньому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачену ділянку, на якій за вчора встигли закріпитися загарбники.

Окрім того, суттєво змістилася в наш бік сіра зона активних боїв, як у Костянтинівці, так і в районі траси «Костянтинівка – Вугледар», місця чого ми вказали червоними стрілочками.