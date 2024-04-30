Окупанти просунулися у Кислівці на Сватівському напрямку

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  1. 30.04.2024
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Російські окупанти просунулися вперед на глибину до 250 метрів вздовж вулиці Зелена у східній частині прифронтового села Кислівка Харківської області (Куп’янський, він же Сватівський напрямок).

Про це повідомив Телеграм-канал «Трикутник», який висвітлює хід бойових дій на Луганщині та в сусідніх районах Харківщини та Донеччини. Він оприлюднив мапу, на якій коричневим кольором позначена захоплена російськими фашистами територія.

Підтвердив просування загарбників в районі Кислівки і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» (дивись також і його карту).

А у своєму звіті за минулу добу він написав: «Тривають активні штурмові дії ворога у Кислівці, вводяться резерви, але успіхи противника явно не відповідають заявленим очікуванням».

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