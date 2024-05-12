 

Окупанти просунулися у Георгіївці на Мар’їнському напрямку

  1. 12.05.2024
  2. Рубрика:

Російські загарбники підтверджено просунулися поблизу окупованого з 2014 року Донецька. Про це в сьогоднішньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, розповів американський Інститут вивчення війни (ISW).

Можливо, він мав на увазі містечко Красногорівка, про яке ми писали раніше, а можливо і сусіднє частково окуповане село Георгіївка (західніше раніше повністю захопленої і знищеної ворогом Мар’їнки).

Принаймні, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував у Георгіївці сильний зсув сірої зони активних боїв в наш бік.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за попередні дні. На останньому ми червоними стрілочками позначили місця просування загарбників в самому селі і південніше нього.

Якщо раніше Збройні сили України впевнено контролювали більше половини населеного пункту, то тепер менше третини. Більша його частина перебуває у сірій зоні.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В США мужчина поджег себя протестуя против Трампа: видео

18.01.2017 - 16:56
Согласно данным соцопросов, на данный момент избрание Дональда Трампа президентом не поддерживают более 51% американцев, поддерживают всего около 40%. Это самый худший результат за многие десятки лет. Плюс уже 50 ...
читать

Савченко поставила свой хлесткий диагноз Верховной Раде (видео)

03.06.2016
Можно по разному относиться к ...
читать

В Киеве напали на участниц женского марша, видео

08.03.2018
В Киеве и некоторых городах ...
читать

Кот пытается найти мышь, зависшую у него над головой (видео)

17.11.2015
Коты, в отличии от собак, ...
читать