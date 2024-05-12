Окупанти просунулися у Георгіївці на Мар’їнському напрямку

Російські загарбники підтверджено просунулися поблизу окупованого з 2014 року Донецька. Про це в сьогоднішньому звіті про ситуацію на фронтах в Україні без подробиць, серед іншого, розповів американський Інститут вивчення війни (ISW).

Можливо, він мав на увазі містечко Красногорівка, про яке ми писали раніше, а можливо і сусіднє частково окуповане село Георгіївка (західніше раніше повністю захопленої і знищеної ворогом Мар’їнки).

Принаймні, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував у Георгіївці сильний зсув сірої зони активних боїв в наш бік.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за попередні дні. На останньому ми червоними стрілочками позначили місця просування загарбників в самому селі і південніше нього.

Якщо раніше Збройні сили України впевнено контролювали більше половини населеного пункту, то тепер менше третини. Більша його частина перебуває у сірій зоні.