Окупанти просунулися поблизу Авдіївки, – ISW

Російські загарбники «нещодавно» здійснили підтверджені просування «поблизу» окупованої Авдіївки. Про це незрозуміло з точки зору часу і географії в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» на сьогоднішній мапі за підсумками сьомого травня змін лінії на Авдіївському напрямку не зафіксував.

Щоправда Телеграм-канал «Донбас Оперативний» написав: «Кацапи просуваються по залізничній дорозі на захід від Очеретиного. Про це повідомляють Бомбери 110-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України, які нищать їх скидами».

Втім, схоже, що малося на увазі «намагаються просуватися»…