 

Окупанти просунулися північніше Часового Яру

  1. 28.05.2024
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Російські загарбники просунулися вперед в селі Калинівка, яке з півночі межує з нескореним містечком Часів Яр (західніше раніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку.

Про це сьогодні об 11:40 повідомив наш захисник, який воює в районі Часового Яру і веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?». А о 13:22 він розповів про ситуацію на цій ділянці фронту:

«На околицях населеного пункту Часів Яр важкі бої. Багато місцевих залишається в населеному пункті, більшість з них очікують окупантів».

Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» зафіксував просування загарбників до Калинівки ще п’ятнадцятого травня, тоді ж сіра зона поглинула східну околицю села.

З тих пір він лінію фронту тут не змінював, у тому числі й під час сьогоднішнього оновлення за підсумками 27-го травня. Однак понад 90% подібних новин «ШО НА ФРОНТІ?» «DeepState» підтверджує згодом.

Тож чекаємо наступних оновлень його мапи. Вони дадуть можливість оцінити масштаби просування російських фашистів, а також його загрозу для Часового Яру. Зауважимо, що останніми тижнями інтервенти активно штурмують мікрорайон Канал міста зі сходу та півдня.

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