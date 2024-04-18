Окупанти просунулися північніше Білогорівки

На Бахмутському напрямку протягом перших вісімнадцяти годин поточної доби бійці Сил оборони відбили сімнадцять атак російських загарбників; якась частина з них мала місце в районі села Білогорівка Луганської області.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Однак, блогер і наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», о 17:16 написав: «Окупанти мають просування на північ населеного пункту Білогорівка».