Окупанти просунулися південніше Часового Яру

Російські окупанти захопили 0,38 квадратних кілометра (38 гектарів) території в ботанічному заказнику (фактично в лісі) на південному сході від містечка Часів Яр (західніше раніше захопленого ворогом Бахмута).

Про це вчора ввечері повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідну мапу, на якій щойно втрачена територія обведена помаранчевою лінією.

У свою чергу, американський Інститут вивчення війни (ISW) у сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без подробиць повідомив про підтверджене просування загарбників поблизу Часового Яру.