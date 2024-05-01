Окупанти просунулися південніше Часового Яру

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  1. 01.05.2024
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Російські окупанти захопили 0,38 квадратних кілометра (38 гектарів) території в ботанічному заказнику (фактично в лісі) на південному сході від містечка Часів Яр (західніше раніше захопленого ворогом Бахмута).

Про це вчора ввечері повідомив Телеграм-канал «Донбас Оперативний», оприлюднивши відповідну мапу, на якій щойно втрачена територія обведена помаранчевою лінією.

У свою чергу, американський Інститут вивчення війни (ISW) у сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, без подробиць повідомив про підтверджене просування загарбників поблизу Часового Яру.

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