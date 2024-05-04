Окупанти просунулися під Донецьком, – ISW

Російські інтервенти підтверджено незначно просунулися поблизу окупованого з 2014 року Донецька. Про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні повідомив американський Інститут вивчення війни.

Оскільки про успіхи загарбників на Авдіївському напрямку ISW вказав окремо, можна припустити, що він мав на увазі просування в селі Нетайлове західніше нещодавно окупованого Первомайського.

Про це повідомляє авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись скриншот його сьогоднішньої карти за підсумками третього травня.

На ньому він штриховкою і пунктиром червоно-коричневого кольору забарвив дійсно малу втрачену ділянку в населеному пункті, на якоій вже закріпилися загарбники.

Окрім того незначно поруч в наш бік змістилася сіра зона, що ми умовно позначили червоною стрілочкою.

Успіху ворогу додає ваги те, що це критично важливий напрямок на Карлівку, до якої рвуться загарбники. Окрім того, падіння Нетайлового призведе до погіршення логістики наших військ північніше, адже вони в тилу сильно обмежені водоймами на річці Вовча.